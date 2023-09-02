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У Нікопольському районі Дніпропетровщини - четверо поранених від російських обстрілів

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, а також трактор і чотири легкові авто.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини - четверо поранених від російських обстрілів
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Від ранку 2 вересня окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії. Є поранені.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район безпілотником. Під вогонь потрапили Нікополь, а також Марганецька та Мирівська громади. 

"Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка", - повідомив Лисак.

Крім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, а також трактор і чотири легкові авто.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

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Нагадаємо, Росія нині атакувала місто Середина-Буда на Сумщині. Там загинув капітан поліції і поранені двоє енергетиків.

Під удар потрапив Краматорськ на Донеччині.

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