Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, а також трактор і чотири легкові авто.

Від ранку 2 вересня окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії. Є поранені.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район безпілотником. Під вогонь потрапили Нікополь, а також Марганецька та Мирівська громади.

"Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка", - повідомив Лисак.

Крім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, а також трактор і чотири легкові авто.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, Росія нині атакувала місто Середина-Буда на Сумщині. Там загинув капітан поліції і поранені двоє енергетиків.

Під удар потрапив Краматорськ на Донеччині.