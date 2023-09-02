3 вересня дощі очікуються на заході і в центрі країни

Температура в Києві - вночі +15 -17, вдень близько +23-25.

3 вересня короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Мінливу хмарність та короткочасні дощі з грозами можна очікувати в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Одеській областях.

Вітер очікується східний від 3 до 8 м/c.

Температура:

на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +19 до +23 вдень;

на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +23 до +25 вдень;

на півдні коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +26 до +29 вдень;

на сході коливатиметься від +13 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень.

Температура в Київській області вночі +12 - +17, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +15 - +17, вдень близько +23-25.