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3 вересня дощі очікуються на заході і в центрі країни

Температура в Києві - вночі +15 -17, вдень близько +23-25.

3 вересня дощі очікуються на заході і в центрі країни
Фото: ЦГО

3 вересня короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Мінливу хмарність та короткочасні дощі з грозами можна очікувати в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Одеській областях.

Вітер очікується східний від 3 до 8 м/c.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +19 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +23 до +25 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +26 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +13 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень.

Температура в Київській області вночі +12 - +17, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +15 - +17, вдень близько +23-25.

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