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Школи без генераторів будуть працювати дистанційно, якщо не буде світла, - МОН

1 вересня в Україні запрацювали 10,5 тис. шкіл.

Школи без генераторів будуть працювати дистанційно, якщо не буде світла, - МОН
Фото: http://energomir.net

Якщо середні школи не матимуть генераторів у випадках вимкнення електроенергії, то вони будуть переведені на дистанційний режим освіти. 

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

"Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії", – заявив Сташків.

За його словами, школи на сьогодні активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.

"Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти", – наголосив посадовець.

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Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні запрацювали 10,5 тисячі шкіл, 84% з них мають укриття.

У Києві переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі.

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