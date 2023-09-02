Школи без генераторів будуть працювати дистанційно, якщо не буде світла, - МОН

Якщо середні школи не матимуть генераторів у випадках вимкнення електроенергії, то вони будуть переведені на дистанційний режим освіти.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

"Ми очікуємо, як і попереджає уряд та Міноборони, на можливі обстріли енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим можуть бути вимкнення електроенергії", – заявив Сташків.

За його словами, школи на сьогодні активно готуються до таких ситуацій. Зокрема, у навчальних закладах купують і підключають генератори.

"Якщо школи не матимуть генераторів, будуть змушені перейти на дистанційну форму, аби учні мали доступ до освіти", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні запрацювали 10,5 тисячі шкіл, 84% з них мають укриття.

У Києві переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі.