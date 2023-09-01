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Із 1 вересня в Україні запрацюють 10,5 тисячі шкіл, 84% мають укриття, - Шмигаль

Понад 6,5 тисяч із навчальних закладів будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі – у змішаному.

Із 1 вересня в Україні запрацюють 10,5 тисячі шкіл, 84% мають укриття, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Віталій Носач

Із 1 вересня в Україні запрацюють 10,5 тисячі шкіл.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у школи цього року піде майже чотири мільйони учнів.

"Понад 6,5 тисяч із них будуть працювати у звичайному форматі, інші майже 4 тисячі – у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі", - розповів глава уряду.

Шмигаль повідомив, що для облаштування укриттів у закладах КМУ у 2023 році виділив регіонам 1,5 млрд гривень.

"Станом на зараз майже 84% шкіл мають укриття і бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття. Це правило номер один цього навчального року", - наголосив прем'єр.

Він додав, що за 2022-2023 роки з місцевою владою та міжнародними партнерами відновили, модернізували і переоснастили 270 закладів освіти.

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Нагадаємо, зокрема, у Києві переважна більшість школярів будуть навчатися на очній формі. 

Через Prozorro Market для потреб українських шкіл закупили 493 автобуси. Ще понад 300 надійде від ЄС.

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