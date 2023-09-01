У березні 2022 року будівля постраждала від авіаудару.

У Макарівській громаді Київської області запрацював відновлений Ситняківський ліцей.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Заклад освіти капітально відремонтували після пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

У березні 2022 року споруда постраждала від авіаудару: майже повністю зруйновані покрівля і дерев’яні перекриття даху, вибиті вікна та двері, виведена з ладу система опалення.

“Після деокупації громади небайдужі мешканці села Ситняки та колектив ліцею одразу розпочали активну роботу з відновлення закладу. За благодійної міжнародної фінансової допомоги, коштів із резервного фонду державного та місцевого бюджетів здійснили капітальний ремонт ліцею та облаштували укриття”, − йдеться у повідомленні.

У березні 2023 року відновили навчання для наймолодших школярів у змішаному форматі, а сьогодні заклад запрацював повноцінно офлайн для всіх учнів.

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, в Бучі Київської області за литовські кошти мають побудувати школу. Очікується, що її відкриття відбудеться 1 вересня 2025 року.