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Щонайменше два шахрайські сайти створили росіяни, щоб виманити дані про українських військових та їхніх родичів

На думку американських посадовців, метою є депортація тих родичів, які опинилися на окупованій території. 

РФ створила шахрайські сайти для отримання персональних даних тисяч українських військових та їхніх родин. Про це з посиланням на представників міністерства оборони США пише "Голос Америки".

Два посадовці повідомили, що російський підрозділ інформаційної війни створив принаймні два фішингові вебсайти – WarTears.org і ForeignCombatants.ru, які видають себе за спільноти підтримки для друзів та родичів безвісти зниклих, полонених або загиблих українців. На їхню думку, це робиться, аби затримати родичів військових,які мешкають на тимчасово окупованій території, та депортувати їх до РФ. 

Речник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив "Голосу Америки", що обидва сайти є шахрайськими. За його словами, існують десятки подібних фішингових вебсайтів, які намагаються зібрати дані сімей.

Фото: VoA

"Вони експлуатують надзвичайно вразливих родичів і близьких зниклих безвісти або полонених військовослужбовців... [користуючись] тим, що Росія не надає Україні інформацію про тих, кого вони тримають у полоні", – сказав Яценко журналістам.

WarTears.org заявляє, що має базу даних з приблизно 170 000 українських військових. 

Росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці сайти, щоб визначити, чи живе хтось із солдатів та членів їхніх родин на окупованих територіях. Тих, хто живе на окупованих територіях, можуть знайти, перевірити, затримати та депортувати до Росії, зазначили американські посадовці. 

За попередніми даними, Росія за час повномасштабної війни вже могла депортувати до 1,6 млн українців. Зокрема – дітей, яких вона потім віддає на всиновлення з можливістю повністю змінити імʼя, прізвище та по батькові, щоб унеможливити пошук. 

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