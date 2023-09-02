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У росіян невеликі успіхи в районі Куп'янська, - британська розвідка

Окупанти намагаються розсередити українські сили.

У росіян невеликі успіхи в районі Куп'янська, - британська розвідка
Фото: змі окупантів

Намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, росіяни ризикують розділити власні сили.

Про це йдеться у зведенні розвідки Британії. 

За їхніми даними, ЗСУ продовжують рухатися на Оріхівському (Мелітопольському) напрямку у Запорізькій області, вийшовши на головну лінію оборони ворога. 

Паралельно з цим російська сторона продовжує наступати на Куп'янському напрямку. Там помічені підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії. Цим самим окупанти намагаються розосередити українські сили між цими двома ділянками фронту на сході та півдні. 

У британській розвідці вважають, що успіхи росіян в районі Куп'янська є "скромними". 

"Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - пишуть розвідники.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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