У росіян невеликі успіхи в районі Куп'янська, - британська розвідка

Намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, росіяни ризикують розділити власні сили.

Про це йдеться у зведенні розвідки Британії.

За їхніми даними, ЗСУ продовжують рухатися на Оріхівському (Мелітопольському) напрямку у Запорізькій області, вийшовши на головну лінію оборони ворога.

Паралельно з цим російська сторона продовжує наступати на Куп'янському напрямку. Там помічені підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії. Цим самим окупанти намагаються розосередити українські сили між цими двома ділянками фронту на сході та півдні.

У британській розвідці вважають, що успіхи росіян в районі Куп'янська є "скромними".

"Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - пишуть розвідники.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.