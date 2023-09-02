Українські захисники за добу ліквідували 570 окупнатів, – Генштаб

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень . Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також знищені 12 танків та 30 артилерійських систем.

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