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Українські захисники за добу ліквідували 570 окупнатів, – Генштаб

Також знищені 12 танків та 30 артилерійських систем. 

Українські захисники за добу ліквідували 570 окупнатів, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники за добу ліквідували 570 окупнатів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 264060 (+570) осіб
  • танків ‒ 4471 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)
  • артилерійських систем – 5560 (+30)
  • РСЗВ – 736 (+1)
  • засоби ППО ‒ 501 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12)
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+2)
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34)
  • спеціальна техніка ‒ 835 (+4).

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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