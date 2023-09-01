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Наразі є підтвердження про всиновлення в РФ 386 депортованих українських дітей, - Лубінець

Вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення.

Наразі є підтвердження про всиновлення в РФ 386 депортованих українських дітей, - Лубінець
Фото: Макс Требухов

В Росії триває масове усиновлення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих нею українських території.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"У нас є підтверджені дані про 386 дітей. Встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення", - сказав Лубінець.

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Він зауважив, що є нюанси у тому, чи це усиновлення, чи, наприклад, тимчасова опіка.

"От пам'ятаєте, Марія Львова-Бєлова на зустрічі з Володимиром Путіним сама заявила, що всиновила дитину з України. Вона сама визнала, що вона скоїла злочин. Бо всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту, а це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, забороняється", - підкреслив омбудсман.

Водночас, нагадав Лубінець, після отримання ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, Марія Львова-Бєлова заявила, що начебто взяла дитину під тимчасовий захист, а не всиновлювала її.

"Для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво РФ. І цим ми займаємося", - сказав український омбудсман.

Раніше Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

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