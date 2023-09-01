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СБУ повідомила про підозру голові “міносвіти” у окупованому Мелітополі

Шапурова змушує вчителів і школярів співати гімн РФ під час “навчального” процесу.

СБУ повідомила про підозру голові “міносвіти” у окупованому Мелітополі
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ повідомила про підозру голові “міністерства освіти Запорізької області” у окупованому Мелітополі Олені Шапуровій. 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На своїй “посаді” жінка займається “переформатуванням” роботи місцевих навчальних закладів за російськими “стандартами”.

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Олена Шапурова розпорядилась знищити українські підручники та повністю “переписати” освітню програму з історії України на користь окупантів.

Також вона змушує вчителів та школярів співати гімн Росії під час “навчального” процесу, а також у ході відзначення “пам’ятних” дат РФ.

Колаборантка навіть отримала за тотальну русифікацію українських шкіл “Орден дружби” від Путіна.

Шапурова добровільно пішла на співпрацю з окупантами одразу після захоплення Мелітополя. На той час жінка очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників.

Слідчі СБУ повідомили Шапуровій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру семи експравоохоронцям, які працюють на окупантів на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.

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