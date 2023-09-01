СБУ повідомила про підозру голові “міносвіти” у окупованому Мелітополі

Шапурова змушує вчителів і школярів співати гімн РФ під час “навчального” процесу.

СБУ повідомила про підозру голові “міністерства освіти Запорізької області” у окупованому Мелітополі Олені Шапуровій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На своїй “посаді” жінка займається “переформатуванням” роботи місцевих навчальних закладів за російськими “стандартами”.

Олена Шапурова розпорядилась знищити українські підручники та повністю “переписати” освітню програму з історії України на користь окупантів.

Також вона змушує вчителів та школярів співати гімн Росії під час “навчального” процесу, а також у ході відзначення “пам’ятних” дат РФ.

Колаборантка навіть отримала за тотальну русифікацію українських шкіл “Орден дружби” від Путіна.

Шапурова добровільно пішла на співпрацю з окупантами одразу після захоплення Мелітополя. На той час жінка очолювала один з міських коледжів і однією з перших підтримала російських загарбників.

Слідчі СБУ повідомили Шапуровій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру семи експравоохоронцям, які працюють на окупантів на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.