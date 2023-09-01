Росіяни провели невдалі наступальні дії на п'яти напрямках фронту, - Генштаб

Окупанти провели безуспішні наступальні дії на п'яти напрямках фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському росіянам не вдався наступ у районі Новоселівського Луганської області, на Бахмутському - в районі Курдюмівки Донецької області, на Авдіївському - в районі Сєверного Донецької області, на Мар’їнському - в районі Красногорівки Донецької області, а на Шахтарському - в районі Великої Новосілки Донецької області.

Упродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Росія завдала чотири ракетні і 30 авіаударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 1 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Винторівка, Ромашкове, Шалигине, Сімейкине, Волфине, Володимирівка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області;

та противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Гута-Студенецька, Карповичі Чернігівської області, Винторівка, Ромашкове, Шалигине, Сімейкине, Волфине, Володимирівка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Тернова, Караїчне, Хрипуни, Колодязне Харківської області; на Куп’янському ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області;

ворог завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Строївка, Новомлинськ, Петропавлівка, Кислівка, Піщане та Дружелюбівка Харківської області; на Лиманському противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар'ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Мирне, Торське, Свято-Покровське, Івано-Дар'ївка, Никифорівка та Роздолівка Донецької області; на Бахмутському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ступочків, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Бахмут, Біла Гора, Дачне та Південне Донецької області; на Авдіївському загарбники продовжили завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктахм Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області;

загарбники продовжили завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктахм Керамік, Степове, Сєверне, Невельське, Мемрик Донецької області; на Мар’їнському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне, Вільне Поле та Новопіль Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малинівка Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Милове, Козацьке, Бургунка, Токарівка та Янтарне Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, нині речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Тим часом РФ продовжує атакувати нашу державу. Уночі 1 вересня російська ракета "Калібр" влучила по території приватного підприємства у Вінницькій області. Пошкоджено майно та автомобілі. Є постраждалі. Ще одну ракету вдалося знищити.

Також ворог упродовж доби обстрілював Харківщину з РСЗВ та керованими авіабомбами. А через атаку на Сумщині 1 вересня отримали поранення четверо жителів.