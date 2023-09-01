Житель Бучі виявив у своєму гаражі гранату, яку залишили окупанти

Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками.

Фото: Telegram/ ANDRII NEBYTOV

Житель Бучі на Київщині виявив у своєму гаражі гранату, яку залишили російські окупанти.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, чоловік звернувся по допомогу до правоохоронців. Він не був удома з початку воєнного стану.

"Поліцейські на місці виявили розтяжку, затиснуту між двома пластиковими вішаками. Фахівці вилучили небезпечну знахідку", - розповів Нєбитов.

Він закликав українців, які виявляють небезпечні предмети, телефонувати на 102.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Ростислав Смірнов розповідав, що, наприклад, після відступу з Херсона окупанти залишали замінованими навіть дитячі іграшки.

За даними Нацгвардії, торік правоохоронці виявили розтяжку в одному зі столичних районів.