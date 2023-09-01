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Іще два судна йдуть тимчасовим коридором із чорноморських морських портів України

Вони перевозять чавун і залізорудний концентрат.

Іще два судна йдуть тимчасовим коридором із чорноморських морських портів України
Фото: Міінфраструктури

Ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Судна Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) вийшли з порту "Південний" і рухаються встановленим коридором в бік Босфору.  

Балкер ANNA-THERESA
Фото: Мінінфраструктури
Балкер ANNA-THERESA

Вони перевозять 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату. Обидва балкери перебувають в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту до повномасштабного вторгнення Росії, додали в Мінінфраструктури.

За інформацією відомства, коридор першочергово використовують для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня цим коридором скористались уже чотири судна. 

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Нагадаємо, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. За словами глави МЗСУ Дмитра Кулеби, наша держава має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна. За ним уже вийшли з портів два кораблі - контейнеровоз Joseph Schulte та балкер Primus 16 та 27 серпня відповідно.

Напередодні у Москві про відновлення "зернової угоди" говорили міністри закордонних справ Туреччини і РФ. Також із цього приводу має відбутися зустріч президентів обох держав - Реджепа Таїпа Ердогана і Володимира Путіна.

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