Ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Судна Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) вийшли з порту "Південний" і рухаються встановленим коридором в бік Босфору.

Фото: Мінінфраструктури Балкер ANNA-THERESA

Вони перевозять 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату. Обидва балкери перебувають в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту до повномасштабного вторгнення Росії, додали в Мінінфраструктури.

За інформацією відомства, коридор першочергово використовують для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. З 15 серпня цим коридором скористались уже чотири судна.

Нагадаємо, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. За словами глави МЗСУ Дмитра Кулеби, наша держава має намір зміцнювати альтернативний морський маршрут експорту зерна. За ним уже вийшли з портів два кораблі - контейнеровоз Joseph Schulte та балкер Primus 16 та 27 серпня відповідно.

Напередодні у Москві про відновлення "зернової угоди" говорили міністри закордонних справ Туреччини і РФ. Також із цього приводу має відбутися зустріч президентів обох держав - Реджепа Таїпа Ердогана і Володимира Путіна.