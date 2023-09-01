Міноборони уклало угоду на постачання для ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони довели у суді незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, який уклало Міністерство оборони з комерційним товариством.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

Загальна вартість таких наборів становить 430 млн грн. Вони не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців і не забезпечують належне задоволення їхніх потреб.

Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони неякісної продукції.

Суд підтвердив, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось із порушенням вимог законодавства та суперечить інтересам держави.

Нагадаємо, напередодні СБУ заявила про викриття ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів. Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Як повідомили джерела LB.ua, міністра оборони Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість главою МО може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров.