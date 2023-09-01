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Завтра дощитиме у західних областях України

На півдні та сході країни вдень 25-30°.

Завтра дощитиме у західних областях України

Синоптики прогнозують Україні на суботу, 2 вересня мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

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На решті території − без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Нагадаємо, протягом чотирьох днів у Києві було зафіксовано 11 температурних рекордів, 2 з них – за минулу добу.

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