F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоЖиття

Останній день літа в Україні буде спекотним

Температура по Києву вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Останній день літа в Україні буде спекотним
Фото: EPA/UPG

У четвер, 31 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність (у західних областях буде хмарно з проясненнями). 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі – короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер завтра південно-східний (вдень у західних областях – з переходом на західний), 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів – до 23°, у східних та північно-східних областях 12-17°; вдень 26-31°, на південному сході країни – до 35°, у західних областях 20-25°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.

У столичному регіоні в четвер мінлива хмарність, без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies