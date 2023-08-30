Останній день літа в Україні буде спекотним

У четвер, 31 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність (у західних областях буде хмарно з проясненнями).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі – короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер завтра південно-східний (вдень у західних областях – з переходом на західний), 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів – до 23°, у східних та північно-східних областях 12-17°; вдень 26-31°, на південному сході країни – до 35°, у західних областях 20-25°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.

У столичному регіоні в четвер мінлива хмарність, без опадів, лише в другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 16-21°, вдень 26-31°.

Нагадаємо, що у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.