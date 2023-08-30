Зокрема, максимальна температура повітря після полудня досягла +35,9 градусів Цельсія, що на 2,2 градуса вище попереднього рекордного показника 1992 року.

У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на вівторок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7 градуса.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,9, що на 2,2 вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2, а кліматичну норму – на 11,6.

Нагадаємо, середня температура у вересні прогнозується на рівні 15-19 градусів Цельсія. Це на 1-2 градуси вище за норму.