РФ з танків обстріляла Херсон, у Запорізькій області атакувала 26 населених пунктів

Київська область уночі була атакована ударними безпілотниками та ракетами. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано. Ворог поцілив по Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Падіння уламків зафіксовано в девʼяти населених пунктах. Постраждало три людини. У двох людей – незначні порізи, у жінки 1954 року народження – опіки всього тіла. Внаслідок падіння уламків пошкоджено 13 приватних будинків, школа (вибито скло, дах), три гаражі, два авто, одна державна установа зв’язку. Зафіксовано три загорання травяного настилу. Всі пожежі ліквідовано. Внаслідок нічної атаки на столицю – падіння уламків у різних районах Києва. Загинуло дві людини. Ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській вдосвіта під час повітряної тривоги сили ППО збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій теж немає.

У Дніпропетровській двічі за вчорашній день Нікопольський район потрапляв під артилерійський вогонь. Понад 10 снарядів прилетіли до районного центру та Марганецької громади. Зайнялися будинок, господарська споруда та суха трава. Вогонь загасили. Минулося без постраждалих. По Нікополю ворог атакував також ввечері та рано-вранці. Застосував важку артилерію. Наслідки обстрілів нині уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

У Житомирській ворог атакував один з об'єктів інфраструктури дронами-камікадзе. Частина повітряних цілей була збита. Уламки збитого безпілотника частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень та інші наслідки уточнюється.

У Луганській ворог завдав авіаційних ударів по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці. Останні два населені пункти зазнали ще й артилерійського обстрілу. За добу противник здійснив 147 обстрілів (539 снарядів).

У Харківській вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв Богуславку. Пошкоджено господарчу споруду. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Удів та Зибиного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Внаслідок обстрілів Куп'янська загинув 45-річний охоронець. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Внаслідок удару бойовими дронами по населеному пункту Гур’їв Козачок пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок обстрілів Дружелюбівки зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

У Запорізькій за минулу добу рашисти завдали 106 ударів по 26 населених пунктах. Зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також БпЛА-атаки по Ольгівському та Кам'янському. 91 артилерійський обстріл прийшовся по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Під час ворожого артилерійського обстрілу поранення отримали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Чернігівській за добу було вісім обстрілів (71 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Зафіксовано запуск чотирьох некерованих авіаційних ракет із вертольоту у напрямку села Костобобрів. Через обстріл Семенівки із артилерії пошкоджено будівлю міської лікарні та автомобіль екстреної медичної допомоги. Вранці 30 серпня ворог повторно обстріляв місто із ракетних систем залпового вогню. Із мінометів та артилерії обстріл вівся у напрямку села Сеньківка, сіл Карповичі та Леонівка, сіл Камʼянська Слобода та Гремʼяч.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили пʼять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади. Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади. У Новослобідській громаді зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) – три вибухи, унаслідок чого пошкоджено трактор. Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), пошкоджено приватний будинок.

У Донецькій минулої доби під вогнем ворога були 15 населених пунктів: Авдіївка, Дружківка, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Щербинівка, Велика Новосілка, Кліщіївка, Максимівка, Рівне, Новоукраїнка, Полтавка, Шахтарське, Багатир. Пошкоджено 24 житлових будинки (з них три – багатоквартирні), чотири ЛЕП, будівля м’ясокомбінату, гараж, промислове приміщення, чотири автомобіля, адміністративна будівля, два трактори, причіп, дитсадок, аптека, магазин, ангар. За добу на Донеччині одна людина загинула, восьмеро поранених.

По Одеській області було випущено крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил всі цілі було збито. Без наслідків.

У Херсонській за добу противник здійснив 77 обстрілів (452 снарядів), з них по Херсону – два танкових обстріли (24 снаряди). Внаслідок ворожого обстрілу Нововоронцовки поранення отримав 59-річний працівник комунального підприємства. Рашисти вкрили вогнем Ольгівку. Постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка – доправили до лікарні. Внаслідок ворожого танкового обстрілу поранень зазнав 54-річний житель Одрадокам’янки – доправили до лікарні. У полі поблизу Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами, загинув 43-річний тракторист. Також у полі, що поблизу села Садове, смертельні поранення отримали ще двоє чоловіків, 51 та 28 років, які натрапили на російські міни. За добу через російську агресію три людини загинули, ще троє – дістали поранення.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вчинили чергову повітряну атаку на Україну. Вони випустили 28 крилатих ракет та 16 ударних БпЛА. Ракети були збиті усі, безпілотник не вдалось збити лише один.