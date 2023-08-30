У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала в Одесі бойовика угруповання “Призрак” так званої “ЛНР”

Затриманий - мешканець Одеси, який втік на окуповану територію Луганщини після подій 2-го травня 2014 року. 

СБУ затримала в Одесі бойовика угруповання “Призрак” так званої “ЛНР”
Фото: Одеська обласна прокуратура

СБУ затримала в Одесі розвідника російського угруповання «Призрак».

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.

Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання «Призрак», яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

З того часу фігурант під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси.

Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в обласному центрі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної «ЛНР».

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці затримали соратника "народного губернатора" Донеччини. Прихильник “русского мира” планував потрапити до невизнаного Придністров’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies