У Вінниці затримали соратника "народного губернатора" Донеччини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, під час захоплення окремих територій Донецької області навесні 2014 року житель Костянтинівки вступив до "славянского полка" та добровільно сприяв діяльності терористичної організації "ДНР".

У складі незаконного збройного формування виконував завдання із забезпечення контрольно-пропускного режиму на підконтрольному російській стороні блокпості в місті. Займався перевіркою документів, транспортних засобів, особистих речей громадян.

Відомо, що у цей час підозрюваний зустрічався з ватажком терористів "ДНР" та "народним губернатором" Донеччини, який координував вербування людей у проросійські збройні формування.

Після звільнення Костянтинівки від незаконних збройних формувань у липні 2014 року чоловік залишився в регіоні та приховано продовжував свою діяльність на користь “ДНР”.

Слідством установлено, що у 2015 році він за грошову винагороду проводив пропагандистську роботу серед місцевого населення та вербував у лави терористичної організації. Для цього використовував особисті бесіди, агітаційні листівки та спеціально створені сторінки у російській соцмережі.

Надалі чоловік переховувався від українських органів правопорядку.

Колишнього бойовика правоохоронці ідентифікували та затримали у Вінниці, де він перебував транзитом. За даними СБУ, прихильник “русского мира” намагався потрапити до невизнаного Придністров’я.

Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська фабрикував справи проти українців. Рашисти призначили його “оперуповноваженим відділу карного розшуку”.