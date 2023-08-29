На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — поцілили у зелену зону.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка — без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому.

На Горлівському напрямку у Шахівській громаді 2 людини загинули і 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Федорівка.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. Зокрема, обстрілів зазнали Херсон та Бериславський район.