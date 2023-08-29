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Південна Корея збільшила допомогу Україні на наступний рік у 8 разів

На наступний рік обсяг допомоги складе 394 млн доларів.

Південна Корея збільшила допомогу Україні на наступний рік у 8 разів
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль (Yoon Suk Yeol)
Фото: EPA/UPG

Південна Корея оприлюднила фінансову допомогу Україні на наступний рік у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів), що у вісім разів більше, ніж цього року, повідомляє Reuters. 

Згідно з бюджетом Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги включає 130 мільярдів вон на відновлення, 260 мільярдів на гуманітарну допомогу та ще 130 мільярдів вон через міжнародні організації.

 

У липні президент Юн Сук Йоль оголосив, що його країна забезпечить «великий масштаб військових поставок» цього року, не повідомляючи більше деталей.

У вівторок Юн також оголосив про збільшення офіційної допомоги Південної Кореї на розвиток стратегічних територій, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку, з 1,4 трильйона вон до 2 трильйонів вон (1,51 мільярда доларів).

Збільшення закордонної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти південнокорейським компаніям вийти за кордон і захистити національні інтереси, такі як ланцюжки поставок, і взяти на себе відповідальність як ключовий член світової спільноти, заявили в Міністерстві економіки та фінансів.

Нагадаємо, Південна Корея в рамках свого пакету допомоги надасть Україні міношукачі та обладнання для розмінування. Сеул планує розширити поставки для України.

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