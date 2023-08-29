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Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, - Генштаб
Фото: Telegram/Zelenskiy

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Торецьк, Дружба Донецької області. 

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 - по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що українська "оборонка" даватиме більший результат. Україна максимально збільшує обсяги виробництва зброї. 

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