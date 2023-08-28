Українські бійці знищили у серпні російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”.
Про це повідомили Сили оборони Півдня України.
Уточнюється, що унікальну ціль вразили на Херсонщині реактивники Сил оборони півдня.
РЛС прикривав комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-2”, який також знищили українські бійці.
Вартість російської РЛС, яку знищили українці, складає 200 млн. доларів.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.