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На Херсощині українські захисники знищили унікальну російську РЛС

Ціль вразили реактивники Сил оборони півдня.

На Херсощині українські захисники знищили унікальну російську РЛС
Фото: Скріншот з відео

Українські бійці знищили у серпні російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

Уточнюється, що унікальну ціль вразили на Херсонщині реактивники Сил оборони півдня.

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РЛС прикривав комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-2”, який також знищили українські бійці.

Вартість російської РЛС, яку знищили українці, складає 200 млн. доларів.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.

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