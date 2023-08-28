Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони знищили близько 2 970 російських окупантів та 38 ворожих танків.

РЛС прикривав комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-2”, який також знищили українські бійці.

Уточнюється, що унікальну ціль вразили на Херсонщині реактивники Сил оборони півдня.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України .

Українські бійці знищили у серпні російську мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення з підвищеною скритністю “Прєдєл-Е”.

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