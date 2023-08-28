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НАТО запустить програму щодо перевірки закупівель для української армії, - Резніков

Вже проведені два навчання в Норвегії та Швеції.

НАТО запустить програму щодо перевірки закупівель для української армії, - Резніков
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Програма альянсу, що дослідить наші закупівельні процедури, запрацює вже до кінця року.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент LB.

«У нас продовжується реформа системи закупівель. У нас є домовленість з НАТО. Персонально я мав розмову, як усну, так і листування, з Генсеком НАТО, паном Столтенбергом. Вони беруться у цьому році зробити для нас програму, яка дослідить наші закупівельні процедури та дасть нам поради щодо покращення з точки зору транспарентності, контролю та відповідальності, зрозумілості партнерам», — заявив він.

Він додав, що вже проведені два навчання в Норвегії та Швеції.

«Члени нашої команди, що займаються оборонними закупівлями, вже були на тренінгах там. Не довгих. По тижню. Але це перший досвід», - сказав Резніков.

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Нагадаємо, що розслідування журналіста Юрія Ніколова про нібито закупівлю літніх курток замість зимових міністр оборони України назвав неправдою.

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