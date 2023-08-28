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Росіяни закрили на в’їзд та виїзд село Великі Копані на окупованій Херсонщині, – Маляр

Підставою для блокування села стало нібито виявлення української символіки у когось з місцевих мешканців.

Росіяни закрили на в’їзд та виїзд село Великі Копані на окупованій Херсонщині, – Маляр
Російські окупанти, ілюстративне фото
Фото: соцмережі окупантів

Представники ФСБ РФ активізували пошук громадян, які мають проукраїнські погляди на окупованих територіях. Була збільшена кількість блокпостів, на яких російські військові перевіряють мобільні телефони місцевих на наявність сім-карток українських операторів.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також, за її словами, російські окупанти час від часу без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, в яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення.

"24 серпня цього року було раптово введено заборону на в’їзд і виїзд громадян у населеному пункті Великі Копані на тимчасово окупованій території Херсонської області", – розповіла Маляр.

Підставою для проведення блокування населеного пункту стало нібито виявлення державної української символіки.

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Нагадаємо, у період з 15 по 26 серпня окупанти встановили заборону на будь-які переміщення жителів у районі між окупованими Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

Росіяни все більше

На тимчасово окупованій території України російська окупаційна влада намагається дедалі більше посилювати заходи з недопущення поширення проявів проукраїнських настроїв серед населення.

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