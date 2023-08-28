Восени в Україні відбудеться міжнародний форум оборонної промисловості, – Дмитро Кулеба

До участі у форумі запрошені сотні виробників зброї.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що восени в Україні буде проведений міжнародний оборонний форум, на який будуть запрошені сотні виробників зброї з усього світу.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Я зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої оборонної співпраці. Я також запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені", – написав міністр.

Кулеба додав, що до участі у формі запрошені сотні світових виробників зброї. Голова МЗС запросив до участі зброярів із Чехії.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба перебуває сьогодні у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського. Він звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.