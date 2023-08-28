"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Восени в Україні відбудеться міжнародний форум оборонної промисловості, – Дмитро Кулеба

До участі у форумі запрошені сотні виробників зброї.

Восени в Україні відбудеться міжнародний форум оборонної промисловості, – Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що восени в Україні буде проведений міжнародний оборонний форум, на який будуть запрошені сотні виробників зброї з усього світу.

Про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Я зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої оборонної співпраці. Я також запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені", – написав міністр.

Кулеба додав, що до участі у формі запрошені сотні світових виробників зброї. Голова МЗС запросив до участі зброярів із Чехії.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, Дмитро Кулеба перебуває сьогодні у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського. Він звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies