У Миколаєві військовим закуповують житло за кошти міського бюджету

Гроші на придбання житла виділяють із тих коштів, які надходять як податки на доходи фізичних осіб, сплачених військовими.

Міська влада Миколаєва забезпечує житлом захисників. Відповідну програму місто розробило у співпраці з військовими. Отримати грошову компенсацію на придбання житла може захисник, який служить у частині Миколаївського гарнізону і сплачує ПДФО до місцевого бюджету.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Гроші на придбання житла виділяють із тих коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Фото: надано пресслужбою

“Цього року із бюджету міста на придбання житла для військових ми виділили 200 млн грн. Цю суму розподіляємо на всі військові частини – відповідно до того, скільки коштів у вигляді податків вони сплатили до місцевого бюджету. Кандидатів на отримання житла чи компенсації за нього подають командири бригад, список затверджує керівник гарнізону”, – пояснив Сєнкевич.

У коментарі для ЗМІ мер Миколаєва додав, що наразі чотирьом військовослужбовцям вже придбали квартири, ще п’ятьом – надали грошові компенсації для купівлі житла.

"Перші чотири ордери на квартири ми передали військовим у травні, тоді їм також на фронт відвезли шість позашляховиків. Зараз до Дня Незалежності я вручив сертифікати на грошову компенсацію для придбання житла чотирьом військовим, ще одному воїну передамо пізніше – він перебуває на фронті. Також профільна комісія затвердила ще 10 заявок – скоро вручимо військовим сертифікати", – заявив він.

Як уточнили у пресслужбі міської ради, цього року місто також отримало державну субвенцію на придбання житла військовослужбовцям з інвалідністю 1 та 2 груп, а також членам сімей загиблих воїнів. Обсяг субвенції – 11,2 млн гривень. За ці кошти квартири закуплять трьом військовим з інвалідністю та двом членам сімей загиблих захисників.

Раніше у Миколаївській міській раді повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ з міського бюджету було спрямовано понад 597 мільйонів гривень. Окрім того, військовим передано 73 одиниці різної автомобільної техніки.