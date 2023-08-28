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У Миколаєві військовим закуповують житло за кошти міського бюджету Актуально

Гроші на придбання житла виділяють із тих коштів, які надходять як податки на доходи фізичних осіб, сплачених військовими. 

У Миколаєві військовим закуповують житло за кошти міського бюджету
Фото: надано пресслужбою

Міська влада Миколаєва забезпечує житлом захисників. Відповідну програму місто розробило у співпраці з військовими. Отримати грошову компенсацію на придбання житла може захисник, який служить у частині Миколаївського гарнізону і сплачує ПДФО до місцевого бюджету. 

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Гроші на придбання житла виділяють із тих коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Фото: надано пресслужбою

“Цього року із бюджету міста на придбання житла для військових ми виділили 200 млн грн. Цю суму розподіляємо на всі військові частини – відповідно до того, скільки коштів у вигляді податків вони сплатили до місцевого бюджету. Кандидатів на отримання житла чи компенсації за нього подають командири бригад, список затверджує керівник гарнізону”, – пояснив Сєнкевич.

У коментарі для ЗМІ мер Миколаєва додав, що наразі чотирьом військовослужбовцям вже придбали квартири, ще п’ятьом – надали грошові компенсації для купівлі житла.

"Перші чотири ордери на квартири ми передали військовим у травні, тоді їм також на фронт відвезли шість позашляховиків. Зараз до Дня Незалежності я вручив сертифікати на грошову компенсацію для придбання житла чотирьом військовим, ще одному воїну передамо пізніше – він перебуває на фронті. Також профільна комісія затвердила ще 10 заявок – скоро вручимо військовим сертифікати", – заявив він. 

Як уточнили у пресслужбі міської ради, цього року місто також отримало державну субвенцію на придбання житла військовослужбовцям з інвалідністю 1 та 2 груп, а також членам сімей загиблих воїнів. Обсяг субвенції – 11,2 млн гривень. За ці кошти квартири закуплять трьом військовим з інвалідністю та двом членам сімей загиблих захисників.

Раніше у Миколаївській міській раді повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ з міського бюджету було спрямовано понад 597 мільйонів гривень. Окрім того, військовим передано 73 одиниці різної автомобільної техніки.

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