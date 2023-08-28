За минулу добу окупанти атакували 141 населений пункт України

Є влучання у 56 об’єктів інфраструктури.

Протягом минулої доби, 27 серпня, російські війська обстріляли територію 10 областей України. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міноборони.

Згідно з повідомленням, ворог атакував з різних видів озброєння (гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ударні БПЛА, крилаті ракети “Калібр” та “Х-59”, тактична авіація) 141 населений пункт. Під ударами окупантів опинилися 56 об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за інформацією ОВА, учора ворожих атак зазнали Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька області. Росіяни завдали за добу 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.