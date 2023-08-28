Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу окупанти атакували 141 населений пункт України

Є влучання у 56 об’єктів інфраструктури.

За минулу добу окупанти атакували 141 населений пункт України
Фото: Military Media Center

Протягом минулої доби, 27 серпня, російські війська обстріляли територію 10 областей України. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міноборони. 

Згідно з повідомленням, ворог атакував з різних видів озброєння (гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ударні БПЛА, крилаті ракети “Калібр” та “Х-59”, тактична авіація) 141 населений пункт. Під ударами окупантів опинилися 56 об’єктів інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, за інформацією ОВА, учора ворожих атак зазнали Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська та Донецька області. Росіяни завдали за добу 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies