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Унаслідок обстрілу Херсонщини загинула жінка (доповнено)

Відомо про ще одного травмованого місцевого жителя. 

Унаслідок обстрілу Херсонщини загинула жінка (доповнено)

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини сьогодні загинула жінка, повідомили в Офісі генпрокурора. В Херсонській ОВА уточнили, що ворог обстріл село Садове. 

“За даними слідства, 28 серпня 2023 року близько 11:00 військові РФ вкотре обстріляли населені пункти Херсонського району”, − йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

В одному із сіл російський снаряд поцілив у приватний будинок. Від отриманих поранень загинула господарка будинку.

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Наразі відомо про ще одного травмованого місцевого жителя. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газогін.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у промисловий обʼєкт. Під удар потрапило селище Гоголеве, Миргородського району. Відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених.

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