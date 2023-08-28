Під вогнем ворожої армії опинилися Вугледар і Пречистівка.

У Донецькій області під вогнем ворожої армії опинилися Вугледар і Пречистівка.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді під обстрілами Гостре, Дальнє, Дачне і Курахівка, там пошкоджено гімназію.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Костянтинівці й будинок у Часовоярській громаді. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків у Нью-Йорку і будівлю шахти в Торецьку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Полтавську область. Є влучання у промисловий обʼєкт. Під удар потрапило селище Гоголеве, Миргородського району. Відомо про двох загиблих і пʼятьох поранених.