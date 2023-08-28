Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС трохи знизився, − Енергоатом

З вересня 2022 року додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Станом на 08:00 понеділка фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,11 м.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,23 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,63 м.

“Зауважимо, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили”, − йдеться у повідомленні.

Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїй місії на чотирьох українських АЕС.