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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС трохи знизився, − Енергоатом

З вересня 2022 року додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається. 

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС трохи знизився, − Енергоатом

Станом на 08:00 понеділка фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,11 м.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,23 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,63 м. 

“Зауважимо, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили”, − йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається. 

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїй місії на чотирьох українських АЕС.

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