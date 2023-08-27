Головне за день. Неділя, 27 серпня

Курський аеродром вночі 27 серпня атакувала військова контррозвідка СБУ.

Як повідомляють джерела LB.ua, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцир».

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією тільки 3 з них були збиті ППО Росії. Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом.

Чергову бавовну успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 серпня – в нашій новині.

Українські захисники просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області, але на ЗСУ чекають потужні лінії оборони росіян.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. "Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка - Очеретувате", - сказав речник.

За його словами, російські загарбники на південному напрямку зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", - наголосив Штупун.

Стали відомі імена всіх пілотів, які загинули в авіакатастрофі у Житомирській області.

Під час виконання бойового завдання зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Внаслідок аварії загинули троє пілотів. Вони були досвідченими льотчиками і захищали небо України, зокрема виконували завдання на Східному та Запорізькому напрямках.

Внаслідок авіакатастрофи загинули:

Капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Льотчик родом з Харкова 8 років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Майор В'ячеслав Мінка. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початку повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін. 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика - до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

Президент Володимир Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук. За його словами, парламент отримає проєкт закону протягом тижня.

"Я поставив задачу, і законодавцям України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така "зброя" не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

"Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не закручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі", - додав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина внаслідок аварії його літака у Тверській області.

Російське відомство опублікувало заяву, у якій йдеться, що слідство завершило проведення молекулярно-генетичних експертиз. «За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі», – йдеться у повідомленні окупантів.

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в Будапешті.

Магучіх перемогла зі стрибком на 2,01 м.

Українка намагалася взяти планку висотою 207 см, але не вдалося. Також після підкорення планки 197 см українка виконала олімпійський норматив.

Ця перемога стала першою перемогою України на чемпіонатах світу за останні 10 років. До цього на Магучіх на ЧС була другою.

Окрім, "золота", українка також здобула ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!