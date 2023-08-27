З Одеського порту тимчасовим коридором вирушило вже друге судно, - Мінвідновлення

Наразі корабель перебуває у територіальних водах Румунії. Він везе металопродукцією для країн Африки.

Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов із Одеського порту та рухається тимчасовим коридором.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Наразі корабель перебуває у територіальних водах Румунії.

"Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України", - йдеться в повідомленні.

Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Зазначається, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, що перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву угоди, Росія вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.