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З Одеського порту тимчасовим коридором вирушило вже друге судно, - Мінвідновлення

Наразі корабель перебуває у територіальних водах Румунії. Він везе металопродукцією для країн Африки.

З Одеського порту тимчасовим коридором вирушило вже друге судно, - Мінвідновлення
Ілюстративне фото
Фото: kmu.gov.ua

Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов із Одеського порту та рухається тимчасовим коридором.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Наразі корабель перебуває у територіальних водах Румунії.

"Балкер Primus сінгапурського оператора під прапором Ліберії вийшов із порту Одеса і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України", - йдеться в повідомленні.

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Судно перебувало в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Зазначається, що встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, що перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву угоди, Росія вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.

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