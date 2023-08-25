В Одесі військового чиновника затримали у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для ЗСУ

Слідство стверджує, що посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень.

СБУ заявила про затримання в Одесі військового чиновника у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для ЗСУ.

“Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР ліквідувала ще одну корупційну схему розкрадання оборонного бюджету під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ. У результаті комплексних заходів в Одесі затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону. Для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії.

Відповідно до укладеного договору, підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Однак підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема, не встановили понад 800 кв м гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення.

Зазначається, що при цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до «схеми» інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що на Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн. Перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, які замовили бронежилети.