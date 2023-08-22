На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн, - СБУ

Перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, які замовили бронежилети.

На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на майже 6 млн грн.

Про це повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ. За бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах.

Тим самим фігуранти зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучено і направлено компанії-виробнику для усунення недоліків.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

Встановлено, що підприємець підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів.

При цьому їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.

На підставі зібраних доказів директору підприємству-постачальнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.

Насамперед перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, який замовив військову продукцію.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила підприємців, які поставили ЗСУ браковані артилерійські міни на 270 млн гривень. До оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міноборони.