Головне за ніч та ранок. Вівторок, 22 серпня

Ворожий удар по Кривому Рогу, близько 30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ексклюзивне інтерв’ю LB.ua посла України у Франції.

Зранку 22 серпня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, пошкодивши близько 20 приватних будинків та лінію електропередач.

За попередніми даними, постраждала одна людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Чоловікові надали допомогу.

Крім того, вночі російська армія атакувала Синельниківський район безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджено лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Росія завдала 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснила 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що на ранок вівторка, 22 серпня, Збройні сили України ліквідували ще 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему та 27 ББМ ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхівки.

Усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники "Запоріжремсервісу" почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

Якщо ваша оселя теж зазнала пошкоджень, звертайтеся на 15-80 (зі стаціонарних) та на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (з мобільних).

Франція розглядається як місце проведення глобального саміту миру, повідомив в інтерв’ю LB.ua посол України у Франції Вадим Омельченко.

Франція розглядається серед невеликої кількості держав, де можна буде провести саміт. Очільник держави Емманюель Макрон також заявив, що готовий працювати над залученням до форуму лідерів Китаю, Індії та Бразилії.

На перемовинах у Джидді щодо формули миру президента Зеленського кожна країна виступила з певною ініціативою – стати співлідером з імплементації того чи іншого пункту формули миру. Франція готова серйозно працювати над реалізацією першого пункту формули – відновлення і дотримання радіаційної та ядерної безпеки. Зараз Франція – наш найважливіший партнер у спілкуванні з керівництвом МАГАТЕ, зазначив Вадим Омельченко.

Українську формулу миру повністю підтримує і президент Макрон.

Вадим Омельченко також повідомив, що Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP (французький аналог британських Storm Shadow).

“Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже у нас. Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано”, - сказав співрозмовник нашого видання.

При цьому він зауважив, що, якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте – воно вже в Україні і вже працює на фронті.

Докладніше – в наших новинах та в самому інтерв’ю, де є ще багато цікавих моментів.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!