Франція розглядається як місце проведення глобального саміту миру, - посол у Франції Омельченко

Франція розглядається як місце проведення глобального саміту миру.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Нещодавно Україна провела перемовини у Джидді щодо формули миру президента Зеленського. Там кожна країна виступила з певною ініціативою – стати співлідером з імплементації того чи іншого пункту формули миру президента Зеленського.

Вадим Омельченко повідомив, що Франція готова серйозно працювати над реалізацією першого пункту формули – відновлення і дотримання радіаційної та ядерної безпеки.

“Французьке керівництво про це повідомило українську владу, щойно президент Зеленський представив формулу. Для Франції ядерна та атомна енергетика – це стратегічна галузь. У Парижі вважають, що прецеденти в Україні (захоплення Росією АЕС і ядерний шантаж Кремля) становлять небезпеку для всього світу, адже можуть призвести до непередбачуваних наслідків. І зараз Франція – наш найважливіший партнер у спілкуванні з керівництвом МАГАТЕ”, - сказав Вадим Омельченко.

Він зазначив, що водночас президент Макрон повністю підтримує українську формулу миру.

“Саме тому французи трохи трансформували свою позицію та кажуть, що хотіли б допомогти з імплементацією всіх її пунктів. До речі, французькі представники високого рівня брали активну участь у форумі в Джидді та вели перемовини з українською делегацією на чолі з керівником Офісу Андрієм Єрмаком”, - зауважив посол.

Крім того, за словами Омельченка, французькі дипломати та високопосадовці також беруть активну участь у новому форматі: обговореннях з главою Офісу президента та його командою конкретних пунктів формули миру – іде робота над напрацюванням механізмів імплементації. З минулого тижня до цього процесу долучені посли України, які мають розпочати такі самі обговорення у країнах перебування.

Також Вадим Омельченко повідомив, що зараз Франція розглядається серед невеликої кількості держав, де можна буде провести глобальний саміт миру. Емманюель Макрон також заявив, що готовий працювати над залученням до форуму лідерів Китаю, Індії та Бразилії.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що після саміту в Джидді українська формула миру є єдиним шляхом вирішення війни. Україна очікує, що на наступному глобальному мирному саміті цієї осені світові лідери схвалять Формулу миру президента Зеленського.