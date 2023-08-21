У пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми

Просування російських інтересів по світу відбувається за традиційною російською схемою впливу – підсаджування на енергетичну голку, або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами.

Хакери команди Кібер Спротив зламали пошту заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова і знайшли дані про формування пʼятих колон в інших країнах світу, обхід санкцій РФ та його особисті корупційні схеми на мільярди рублів.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

З відкритих джерел відомо, що Бабаков народився 8 лютого 1963 року в м. Кишинів. Економіст, неодноразово обирався депутатом до Держдуми РФ. В його політичній карʼєрі було все – від енергетики до оборонки.

Але його головна сфера відповідальності, яка стала відомою після дослідження його листувань – це реалізація активних заходів і гібридного впливу РФ за кордоном на парламентському рівні. Відповідно, в Думі він займається міжнародними питаннями (міжпарламентське співробітництво, звʼязки зі співвітчизниками за кордоном). Впливова особа в середині РФ і закордоном. Має широкі звʼязки за межами Росії.

В ході аналізу дампу пошти канцелярії Бабакова були знайдені документи з виписками щодо руху коштів. Проаналізувавши ці дані, розслідувачі дійшли висновку, що Бабаков – майстер примітивних схем відмивання грошей. Мова йде про сотні мільйонів. Є декілька типових схем, які він використовує.

Схема перша і доволі проста – давати в борг помічникам. Наприклад, в лютому 2023 Євген Зобнін, помічник Бабакова, “попросив займ” в розмірі 100 млн рублів. Строк дії договору 3 роки. Тепер протягом цього строку Олександр Бабаков зможе вимивати корупційні надходження, хабарі та подарунки, роблячи їх “чистими”. Це навіть можна буде вказати в декларації.

Схема друга – нерухомість. В реєстрі договорів ви могли побачити, що у Бабакова був внесок як співінвестора у будівництво нерухомості ТОВ “Центр Строй”. Внесок складає 770 млн. рублів. Відповідно до декларації депутата за 2022 рік, Бабаков заробляє на посаді 8 млн. на рік, але звідкись в нього є кошти на інвестиції на сотні мільйонів. Але справа не в інвестуваннях, з документів, знайдених в пошті видно, що будівництва не буде. Бабаков формально розірвав договір з забудовником, і той йому зобовʼязується повернути 770 мільйонів. Чудова схема відмивання коштів на сотні мільйонів рублів.

Схема третя – “допомога другу”. Як Бабаков використовує помічників та інших осіб в якості прокладок, так його використовує інша особа. Індивідуальний підприємець Олексій Кахідзе. В реєстрі договорів можна побачити займів Бабакову майже на пів мільярда рублів. Але хто такий Кахідзе? Це ще один помічник Бабакова, а за сумісництвом – Голова ради директорів ТОВ “Газпром СПГ технології”.

Також повідомляється, що Бабаков курує закордонний напрямок політики РФ як мінімум з 2012 року, коли був призначений Путіним спецпредставником президента по взаємодії зі співвітчизниками за кордоном.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ, основними напрямками роботи Бабакова стало розширення співпраці із країнами Африки та Сходу з метою мінімізувати західні санкції.

Саме він відповідав за проведення масштабної міжпарламентської конференції РФ-Африка в березні 2023 року, та працював над другим самітом РФ-Африка в Санкт-Петербурзі в липні цього року.

В складі парламентської делегації у 2023 році Бабаков встиг відвідати Індію та Іран, де домовлялися про економічне співробітництво та обхід санкцій.

Африка, Іран, Індія – це ті напрямки зовнішньополітичного впливу РФ, де вони намагаються знайти союзників. Зокрема, Росія намагається замінити зношені західні турбіни на ТЕЦ іранськими виробами корпорації MAPNA Group. А саме Бабаков – це та людина, що наразі займається на парламентському рівні обходом західних санкцій.

В зовнішньополітичній діяльності Бабакова слід звернути увагу на взаємодію із російськими агентами впливу.

Бабаков має чудові особисті відносини із Президентом Сербії Вучичем. Сербія традиційно цікава для РФ як у сфері енергетики, так і в якості проросійського анклаву на Балканах.

Звісно не обходиться без формування пулу проросійських сербських парламентарів і політичних партій, яким не соромно їздити на зустрічі з росіянами вже після повномасштабної агресії.

Доволі неочікувано було побачити документи по російському впливу в Боснії і Герцеговині. Станом на 2022 рік російська компанія “Зарубєжнєфть” продовжує попри санкції займатися будівництвом газотранспортної інфраструктури.

Судячи з презентації, в ГТС Боснії, не дивлячись на санкції РФ планує використовувати західні турбіни Siemens та Ansaldo.

Бабаков також дотичний до проведення підривних заходів за допомогою рухів співвітчизників за кордоном. Наприклад, Бабаков активно співпрацює з праворадикальною проросійською грузинською партією “Консервативний рух” Грузія. Партія просуває проросійські та антиамериканські/антиєвропейські наративи.

Росія проводить конкурси серед молоді, присвячені “вєлікой отєчєствєнной”, та формує базу для втягування Грузії в єдиний євразійський економічний простір.

Бабаков також активно підтримує контакти із керівництвом т.зв. ПМР. Через Бабакова проросійські окупанти просять гроші на своє існування і просять зрівняти в правах “громадян Придністровʼя” з росіянами.

В пошті Бабакова є багато інших цікавих документів щодо просування російських інтересів в Болгарії, Греції, Мексиці, Сирії, Туркменістані, Хорватії тощо. Усюди традиційний російський вплив – підсаджування на енергетичну голку, або ж робота з місцевою проросійською агентурою та російськими етнічними анклавами.

Найбільш помітна тісна співпраця Бабакова з Міжнародним союзом російських співвітчизників (МСРС). Це організація спеціально створена для гібридного впливу та дестабілізацій. Такий собі етнічний рускомірний Комінтерн.

МСРС відповідальна за привезення “спостерігачів” на т.зв. “референдум” в Криму.

Через цю організацію Бабаков намагався залучити в Крим більше іноземців. Серед іншого є документи про спроби залучення грецьких інвестицій та бізнесу до Криму.

Також з листувань Бабакова відомо про спроби завезення росіян, що проживають на Заході, в Крим “на лікування”. Для цього здійснювалась робота із пошуку авіакомпаній, які готові були б літати в Крим в порушення санкцій. Бабаков звертався і до “Аерофлоту”, до “Уральських авіаліній”, авіакомпанії “Сибір” тощо.

Відомо, що авіакомпанія “Азимут” погодилась на порушення повітряного простору України.

Також Бабаков відповідальний за поширення дезінформації серед іноземних парламентів про “біолабораторії в Україні”.

Зазначимо, у грудні 2018 року журналісти The Washington Post дізналися, що Ле Пен перед виборами отримувала гроші від російських бізнесменів, що мають вплив в Україні. В угоді з російської сторони взяли участь Олександр Бабаков і Геннадій Тимченко.

У листопаді 2022 року за матеріалами СБУ підозру отримав заступник голови Держдуми РФ Бабаков, який володіє однією з українських енергокомпаній. У підозрі зазначено, що він шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, нещодавно видання The Telegraph опублікувало розслідування про те, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами та безпілотниками. З початку війни в Україні російські фірми отримали десятки тисяч поставок для військових потреб від Китаю.