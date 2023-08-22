На День Незалежності України у центрі Парижа відкриють сквер, названий на честь Києва і народу України, - посол Омельченко

Також на День Незалежності Ейфелева вежа буде світитися кольорами українського прапора.

На День Незалежності України у центрі Парижа відкриють сквер, названий на честь Києва і народу України.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“Коли мер Парижа Анн Ідальго була в Києві, вона зустрічалася з президентом Зеленським, який вручив тоді Парижу відзнаку міста-рятівника. Ви пам’ятаєте, що в перші дні та місяці вторгнення Париж став прихистком для українських біженців, які звідти виїжджали до інших міст чи країн. Анн Ідальго пообіцяла назвати один зі скверів Парижа на честь столиці української держави міста Києва і народу України”, - розповів Вадим Омельченко.

Він зазначив, що Рада Парижа проголосувала за це рішення, і 24 серпня, на День Незалежності, сквер відкриють у самому центрі міста – поблизу Єлисейського палацу.

“Це прояв поваги, адже французи бажають назавжди вшанувати мужність українського народу”, - сказав посол.

Також Вадим Омельченко повідомив, що на День Незалежності Ейфелева вежа буде світитися кольорами українського прапора.

“Таке відбуватиметься вже вдруге, і це безпрецедентне рішення: раніше на вежі можна було побачити лише кольори французького стяга. Жодна інша країна, окрім України, не вшановувалася так французами. Жовто-блакитне світло Ейфелевої вежі побачать в усьому світі”, - сказав посол.

Нагадаємо, також Вадим Омельченко повідомив, що у французів немає ніякої втоми від допомоги Україні у війні. Посол вважає, що Франції не буде серед тих, хто може восени почати закликати Україну сісти за негайні переговори з Росією. Франція розглядається як місце проведення глобального саміту миру. А президент Франції повністю підтримує українську формулу миру.

Крім того, Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів 155-го калібру для України втричі. Також Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP.