Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP, - посол у Франції Омельченко

Також посол зауважив, що якщо ви чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті.

Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP (французький аналог британських Storm Shadow).

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже у нас. Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано”, - сказав Вадим Омельченко.

При цьому він зауважив, що якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція ухвалила рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте – воно вже в Україні і вже працює на фронті.

Нагадаємо, у липні на полях саміту НАТО у Вільнюсі президент Еммануель Макрон заявив, що Франція почне постачати Україні далекобійні ракети Scalp.

Ці ракети призначені для запуску з літаків. У експортному варіанті дальність ураження – понад 250 кілометрів. Для Франції та Британії випускають варіанти з дальністю в 500 км, пише "Мілітарний". Україні дадуть ракети із власних запасів збройних сил Франції.

Ракети дальнього ураження належать до головних потреб України. Росіяни мають далекобійні ракети і застосовують їх проти українських військових при спробах наступу та деокупації територій. Для паритету Україні потрібна аналогічна або сильніша зброя – щоб бити по окупантах на своїй землі.

Далекобійні ракети Storm Shadow починаючи з весни цього року вже постачає українцям Британія. Однак США досі не дозволили постачання своїх ATCAMS.