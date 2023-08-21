Координатор агентури ГРУ в Дніпрі отримав 15 років за ґратами

Суд приговорив до 15 років за ґратами за державну зраду координатора агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ (ГРУ), яка діяла у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Як встановило слідство, злочинцем є місцевий житель, який ще на початку повномасштабного вторгнення РФ був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки країни-агресора. Тоді він отримав завдання сформувати власну агентурну мережу і перейти в “режим очікування”, - повідомили в СБУ.

Російські шпигуни навесні 2022 року приступили до збору інформації про місцезнаходження і технічний стан енергогенеруючих підприємств, які забезпечували електропостачання до більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.

Координатор передавав розвіддані куратору з російського ГРУ через анонімні месенджери.

Російський шпигун для прикриття діяльності використовував свій статус голови однієї з місцевих громадських організацій.

У січні цього року його та 6 учасників групи було затримано, а ще одного учасника мережі затримали у серпні.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізували ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію Росії проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та так звану ПВК "Вагнер".