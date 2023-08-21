На Харківщині чоловік намагався підірвати сестру гранатою

В с. Лебʼяже Красноградського району Харківської області 40-річний чоловік намагався підірвати сестру за допомогою гранати.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату РГД-5 за комірець жінці”, - йдеться у повідомленні.

На щастя, жінка встигла дістати та відкинути гранату, поки та не здетонувала, на безпечну відстань.

Поліцейські провели обшук за місцем мешкання підозрюваного, і знайшли споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати Ф-1.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція розслідує травмування у Харкові чоловіка, у якого під ногами вибухнув схожий на гранату предмет. Двоє знайомих розпивали алкогольні напої. 50-річний чоловік дістав предмет, схожий на гранату, та кинув її під ноги 51-річному знайомому.