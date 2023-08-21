Бербок підтримала передачу Україні ракет Taurus

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Про це Бербок сказала в понеділок на пресконференції в Берліні, інформує Європейська правда.

Відповідаючи на питання, чи буде вона підтримувати якнайшвидше надання Україні Taurus, голова німецького МЗС зазначила: "Те, що важить кожен день – це те, що, я вважаю, за останні півтора року ми мусили відчути".

За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP). Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що передача Україні ракет Taurus не призведе до ескалації. Німецьке озброєння врятувало багато українських життів, сказав він.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом".

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликає владу Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.