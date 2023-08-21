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Глава оборонного комітету Бундестагу закликає владу Німеччини передати Україні ракети Taurus

Штрак-Циммерманн розкритикувала канцлера ФРН Олафа Шольца, який побоюється поставити Києву крилаті ракети Taurus, оскільки вони здатні досягти території РФ.

Глава оборонного комітету Бундестагу закликає владу Німеччини передати Україні ракети Taurus
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн
Фото: EPA/UPG

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликає владу Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє DW. 

Штрак-Циммерманн привітала рішення Данії та Нідерландів передати Україні F-16. На тлі цього вона розкритикувала аргумент канцлера ФРН Олафа Шольца, який побоюється поставити Києву крилаті ракети Taurus, оскільки вони здатні досягти території РФ. 

"Очевидно, (Данія та Нідерланди) не звинувачують Україну в тому, що вона може напасти на російську територію", - наголосила Штрак-Циммерман.

Політик упевнена, що передача винищувачів має стати достатньою причиною, щоб Берлін дав зелене світло на постачання Taurus Києву. 

"У нас достатньо крилатих ракет Taurus. Ми можемо віддати частину. Вони готові до використання", - нагадала глава оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Bild, що передача Україні ракет Taurus не призведе до ескалації. Німецьке озброєння врятувало багато українських життів, сказав він.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом". Щоправда, за інформацією видання Spiegel, щодо питання надання ракет Taurus тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості. Канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

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