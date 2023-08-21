Унаслідок падіння одного з безпілотників у Підмосков’ї поранено двох людей (оновлено)

Російське Міноборони стверджує про збиття у Підмосков’ї двох безпілотників. Нібито один український БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби в Одинцовському районі на заході від Москви. Другий був збитий над територією Істринського району Московської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що перший дрон нібито був збитий о 6:50 за московським часом над селом Покровське. О 8:16 за московським часом над столицею РФ начебто був знищений ще один безпілотник. У повідомленні Міноборони РФ йдеться про те, що нібито "сили ППО своєчасно виявили український безпілотний літальний апарат і знищили його над над територією Істринського району Московської області".

Цього ранку московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" не приймали і не відправляли рейси. 50 літаків не змогли приземлитися у Москві. З метою безпеки їх перенаправили в інші аеропорти.

Оновлено. Російський Інтерфакс пише, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Подмосков’ї постраждало двоє людей. За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, уламки безпілотника впали на садовий будинок у населеному пункті "Дорожник" у міському окрузі Істра. Чоловіка з пораненнями госпіталізували до медичної установки, жінка від госпіталізації відмовилася. Вибиті вікна у трьох будинках.

Нагадаємо, 19 серпня у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника загорілися два літаки Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.