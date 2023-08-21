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Унаслідок падіння одного з безпілотників у Підмосков’ї поранено двох людей (оновлено)

Над Москвою припиняли рух літаків.

Унаслідок падіння одного з безпілотників у Підмосков’ї поранено двох людей (оновлено)
Атака безпілотника на Москву 11 серпня. Ілюстративне фото
Фото: російські джерела

Російське Міноборони стверджує про збиття у Підмосков’ї двох безпілотників. Нібито один український БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби в Одинцовському районі на заході від Москви. Другий був збитий над територією Істринського району Московської області. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що перший дрон нібито був збитий о 6:50 за московським часом над селом Покровське. О 8:16 за московським часом над столицею РФ начебто був знищений ще один безпілотник. У повідомленні Міноборони РФ йдеться про те, що нібито "сили ППО своєчасно виявили український безпілотний літальний апарат і знищили його над над територією Істринського району Московської області". 

Цього ранку московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" не приймали і не відправляли рейси. 50 літаків не змогли приземлитися у Москві. З метою безпеки їх перенаправили в інші аеропорти. 

Оновлено. Російський Інтерфакс пише, що внаслідок падіння уламків БПЛА у Подмосков’ї постраждало двоє людей. За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, уламки безпілотника впали на садовий будинок у населеному пункті "Дорожник" у міському окрузі Істра. Чоловіка з пораненнями госпіталізували до медичної установки, жінка від госпіталізації відмовилася. Вибиті вікна у трьох будинках. 

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Нагадаємо, 19 серпня у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника загорілися два літаки Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.

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