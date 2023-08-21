Воїни третього полку ССО України вполювали на Бахмутському напрямку важку артилерію окупантів, з якої ворог бив по позиціях українських військових.

Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомляють у Telegram.

"Під час розвідки місцевості наші оператори виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Вони працювали по позиціях Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

Оператори групи спеціального призначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони і корегували її вогонь. Ворожа техніка була знищена артударом. Ворог поніс втрати вбитими та пораненими.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили 5 264 артилерійські системи росіян. За минулу добу – 19.