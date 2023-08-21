Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Зранку 21 серпня росіяни вивели у Чорне море малий ракетний корабель на додачу до підводного човна, який там перебував. Кількість "Калібрів" збільшилася до 12.

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

"Напруження ситуації передбачуване. Рівень ракетної загрози дуже високий", – наголошується у повідомленні.

Сили оборони закликають дослухатися до сигналів повітряної тривоги та ставитися відповідально до своєї безпеки.

Нагадаємо, зранку неділі 20 серпня Росія вивела в Чорне море підводний носій ракет, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Загалом на бойовому чергуванні перебувало дев’ять ворожих кораблів.