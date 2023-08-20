Зеленський: Ми використаємо F-16, щоб тримати російських терористів якнайдалі від українських міст і сіл

Крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони.

Україна та Нідерланди домовилися про надання нашій державі винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів та інженерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ще один крок на посилення повітряного щита України – це F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що F-16 неодмінно дадуть нову енергію впевненості та мотивацію українським воїнам, що втілиться у новий результат для України та всієї Європи.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зауважив, що Нідерланди стали першою країною, яка погодила надання Україні F-16 після завершення відповідного навчання пілотів.

"Я не хотів би говорити про кількість... Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, але попереду в нас буде розмова з нашими колегами з Данії. Як сказав Марк, це спільне погодження надати літаки. Думаю, буде справедливо говорити про кількість трохи пізніше", – пояснив президент.

Водночас він зазначив, що в Україні необхідно підготувати інфраструктуру для функціонування літаків F-16, і наші військові працюватимуть над цим питанням.

Зеленський зауважив, що, крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак Росії.

Президент наголосив, що за час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 6,5 тис. ракет і більш як 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських "шахедів". Абсолютна більшість із них була спрямована проти цивільних, а не військових об’єктів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Рютте під час спільної пресконференції з Зеленським наголосив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.