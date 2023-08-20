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Данія передасть Україні 19 літаків F-16 (оновлено)

"Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок в українську боротьбу за свободу".

Данія передасть Україні 19 літаків F-16 (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Данія і Нідерланди подарують Україні літаки F-16.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно, і з пожертвуванням літаків F-16 Данія тепер лідирує", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Зазначається, що передача Україні винищувачів сприятиме тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від агресії РФ.

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"Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок в українську боротьбу за свободу. Разом із Нідерландами Данія очолила створення міжнародної навчальної коаліції із бойових літаків F-16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев'ятьма іншими союзниками і забезпечить навчання ВПС України використанню, серед іншого, реактивного винищувача F-16", - ідеться в повідомленні.

Оновлено. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16. 

Нагадаємо, що після візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський оголосив про візит до Данії і анонсував "додаткові хороші новини".

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Зеленським наголосив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

18 серпня Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні F-16.

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